Pagelle – È il Napoli degli ultimi e dei bistrattati | De Laurentiis faccia l’artificiere con la bomba Osimhen

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi-Real Madrid 2-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Processarlo, Ilaria, per il terzo gol dei blancos stasera vestiti di nero è un gesto crudele. Quella di Valverde era una cagliosa di inaudita potenza e bellezza. Poi, certo, Santa Traversa poteva aiutare il povero Meret e non il madridista, ma il calcio è anche ciorta. E’ andata così, basta. Sempre che non lo si accusi di non aver respinto quella pelota alla velocità della luce, anziché mancarla. Suvvia – 6 Si oppone al tiro ravvicinato di Rodrygo quando sono passati solo 5 minuti dal fischio di inizio e di nuovo a quello di Vinicius al 75?. Poi ci si mette di mezzo la sfortuna, aggravata dal fatto che quello di Valverde fosse il gol decisivo – 5,5 DI LORENZO. Quel gigantesco strafalcione che fa da “Apriti Sesamo” alla prima rete dei blancos neri è figlio di una ...