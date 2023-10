Pagelle Celtic-Lazio 1-2 | voti e tabellino Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la seconda giornata di. Nel girone E alPark gli scozzesi la sbloccano grazie al gol di Furuhashi, poi i biancocelesti reagiscono e pareggiano grazie al gol di Vecino. Nel secondo tempo poche occasioni e un gol annullato ai padroni di casa col Var per fuorigioco che evita il ko ospite, diventa apoteosi in pieno recupero con la rete di Pedro che fa esplodere i tifosi biancocelesti. Di seguito ecco le. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Hart 6; Johnston 6, Phillips 5.5 (17? st Carter-Vickers 6), Scales 6, Taylor 6; O’Riley 6.5, McGregor 6, Hatate 6 (26? st ...

... tra cui spiccano ' Napoli - Real Madrid ' martedì 3 ottobre ore 21.00 e '- Lazio ' ... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le partite ...Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le, le parole dei protagonisti. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.- ...

Nella ripresa si fa trovare pronto su un cross arrivato dalla fascia destra del Celtic, poi si fa sorprendere su un pallone che sembra innocuo. E lì, meno male che c'è Romagnoli. ROMAGNOLI 6: Partendo ...