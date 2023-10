I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Champions League 2023/24: Pagelle Borussia Dortmund-Milan Le Pagelle ...

Borussia Dortmund-Milan 0-0 MILAN Maignan 6,5: tiene in partita il Milan nel primo tempo con almeno tre parate parate. Sempre sicuro nelle uscit...

Ogni discorso di ipotetica qualificazione è dunque rimandato ancora di più nelle due sfide con il PSG per i rossoneri e contro il Newcastle per il. Queste ledi stasera. IL TABELLINO ..., voti e tabellino diDortmund - Milan, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League Thiaw (LaPresse) - Calciomercato.itEcco i voti:DORTMUND ...

Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0: solo Leao e Fikayo Tomori Pianeta Milan

Pagelle Borussia Dortmund-Milan: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Il Milan fa visita al Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle… Leggi ...6.5 Kobel Attento sui cross, graziato da Giroud, decisivo su Chukwueze. 6 Ryerson Propositivo, non si limita alla complicata marcatura di Leao 6.5 Hummels Salvataggio di classe su Pobega e imbucate da ...