Ottobre mese in rosa | al via l’iniziativa #DattiunOcchio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), iniziativa promossa da Gilead con il supporto di Europa Donna Italia e Triumph e in collaborazione con Freeda Media, prosegue anche ada Roma in occasione del ‘in’. A partire da oggi nei punti vendita Triumph di Milano e Roma*, attraverso leaflet, stickers posti nei camerini con QRCode che rimanda ad approfondimenti tematici,promuoverà due messaggi molto importanti: il primo non trascurare la prevenzione, rilevando segnali sospetti come ad esempio gonfiore, perdite dai capezzoli, segnalandoli tempestivamente allo specialista e pianificare i controlli come mammografia e ecografia mammaria; il secondo per le donne con tumore al seno è di non rinunciare al proprio desiderio di essere donna con la propria femminilità. Una prevenzione costante permette ...