Osimhen-Real Madrid | svelato il retroscena | c’entra la sfida di Champions

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Victorè uno dei centravanti più richiesti d’Europa. La partita contro ilpotrebbe stravolgere il suo futuro. Victorè il terminale offensivo del Napoli da diversi anni a questa parte. Lo scorso anno, in coppia con Khvicha Kvaratskhelia, ha trascinato il Napoli al terzo scudetto della sua storia. Le prestazioni del centravanti nigeriano sono ormai note e tutti. Il bomber azzurro ha concluso la scorsa stagione conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A e quest’anno è partito fortissimo. In campionato sono già 5 le reti segnate dal numero 9 azzurro. Un dato impressionante se si considera che il Napoli non sia partito bene. Solo nelle ultime due partite contro Udinese e Lecce gli azzurri hanno imposto un dominio che ha ricordato quello dello scorsa stagione....