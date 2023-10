Orsolini | «Mercato? Ho sempre voluto rinnovare con il Bologna»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole di Riccardo, attaccante del, sul suo futuro con il club rossoblù. Tutti i dettagli Riccardoha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro con il. PAROLE – «Il soprannome Orsonaldo nasce ad Ascoli: calciavamoa gambe divaricate alla Ronaldo. Facevogol e un mio compagno ha inventato questo nickname. Obiettivo? Sogno, ma non prometto, l’Europa. Vicino all’addio? Più che sentire di altre squadre, chiedevoquando ci incontravamo per. Horestare, questa è casa mia e mi sonotrovato bene con tutti. Io bandiera? Già ora sono il più anziano… Anche se mi apre che le bandiere non esistano più».

dopo la migliore stagione della sua carriera a livello di gol realizzati, ben 11 nel 2022-23, per Riccardo Orsolini non sono stati mesi facili....

Riccardo Orsolini ha ritrovato la fiducia con il gol e ha trascinato il Bologna nel corso della sfida con l'Empoli grazie a una sua personale tripletta.