Oroscopo Paolo Fox giovedì 5 ottobre 2023 | Ariete insicuro

Leggi su zon

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’diFox per oggi,C’è un po’ di insicurezza in amore e anche nervosismo. Cercate di vivere tutto con più serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche gatta da pelare, soprattutto se lavorate con il pubblico. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Toro La Luna non vi sostiene quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro cercate di essere più generosi con i vostri colleghi. Gemelli Questa serata vi vede un po’ giù di morale in amore. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma non mancano le soddisfazioni. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche. Cancro In amore bisogna andare avanti e guardare al futuro e sul lavoro Giove opposto non aiuta molto e porta qualche ...