Oriana Marzoli e la romantica dedica a Daniele Dal Moro dopo l’uscita dal Gran Hermano Vip | “Forse non siamo la tipica coppia perfetta ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dalnon riescono a staccarsi l’uno dall’altro da quel famoso giorno in cui hanno messo piede nelle Casa del Gf Vip 7. Talmente tanti tira e molla, tra i due, che la loro storia sembra essere diventata una vera soap opera, e, l’ultima puntata andata in onda, ha visto l’abbandono di lei alVip. Un’esperienza breve ma intensa, a detta sua, terminata con una “cacciata” da parte della produzione, che, la produzione avrebbe spacciato per abbandono volontario della concorrente. Lasostiene infatti di essere entrata in confessionale per chiedere l’ingresso del suo amato, che ha sempre mostrato il massimo sostegno per lei, e di essersi poi ritrovata fuori dalle quattro mura del reality. Il suo ritorno ...