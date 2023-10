‘Only Murders in the Building’ | confermata la quarta stagione

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Neanche il tempo di godersi il finale della terzache Disney+ annuncia il rinnovo di Onlyin the Building. Ci sarà dunque unadella popolare serie originale comedy prodotta da 20th Television. La notizia arriva dopo il successo degli ultimi episodi, che vedono tra i protagonisti Meryl Streep e il candidato ai Golden Globe Paul Rudd. A loro si aggiungono le star Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. La serie è sempre stata accolta con favore dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e vittorie ai premi, tra cui le nomination agli Emmy della secondaper Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series e molti altri. Tutte e tre le stagioni di Onlyin the Building sono Certified Fresh su Rotten ...

in the Building ha appena lasciato gli spettatori con un altro mistero da risolvere: non c'è stagione che non lasci i fan con tanto di ...Nonostante non faccia mai parlare di sé più di tanto rispetto ad altre produzioni più rilevanti presenti sulla piattaforma Disney+,in the Bulding è stato comunque da sempre apprezzato dagli abbonati. Che sia merito delle intriganti vicende che coinvolgono i protagonisti O dell'inguaribile ironia con cui tutto è ...

Only Murders in the Building rinnovata per una quarta stagione ComingSoon.it