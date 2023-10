Only Murders in the Building | arriverà una stagione 4

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A terzaappena conclusa, un nuovo annuncio ha riempito di gioia i fan diin the: l’arrivo di una4 L’ amatissima terzadella serie Hulu, in streaming sulla piattaforma di Disney Plus,in the(qui le recensioni puntata dopo puntata) si è appena conclusa, eppure la produzione ha deciso di non prendersi nemmeno una piccola pausa e annunciare subito una quarta. Scopriamo tutti i dettagli fino ad ora rivelati. La storia continua La notizia del rinnovo della serie è arrivata proprio lo stesso giorno del finale della3. Non possiamo negare che una quarta parte sarebbe stata inevitabile, vista la conclusione delle ...

The hit Hulu comedy series was renewed for another season the same day that the season 3 finale aired.