ONG BUTTATE A MARE. Scholz le scarica e sblocca il Patto per i migranti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ?Attaccato in patria e assediato dall’Italia, il premier tedesco rinuncia alla tutela delle ong. La spunta Meloni, a Granada summit del leader in discesa. Polonia e Ungheria restano contrarie

Sentenza libera-profughi. Toghe contro il governo: "Minata l ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Migranti, Sea Watch: “Guardia costiera libica sperona e distrugge un gommone con 50 persone” Il Fatto Quotidiano

Attaccato in patria e assediato dall’Italia, il premier tedesco rinuncia alla tutela delle ong. La spunta Meloni e ora a Grenada si firmerà il nuovo accordo.Ecco il succo della questione. C'è un po' di tensione tra Italia e Germania riguardo ai migranti. Il Cancelliere Scholz ha detto no all'accoglienza dei migranti che stanno arrivando a Lampedusa dal No ...