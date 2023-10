Onana e l’incubo Manchester United | i tifosi rivogliono De Gea

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra i colpi più onerosi della scorsa finestra estiva di calciomercato risulta anche esserci quello che ha visto l’estremo difensore Andréapprodare dall’Inter al. Per sostituire un appena svincolato David De Gea i Red Devils hanno investito un bottino di ben 50 milioni di euro per il portiere camerunense. Di fatto, l’esperienza della scorsa stagione alla difesa dei pali dei nerazzurri ha regalato una nuova vita al classe 1996, capace di essere tra i protagonisti della rincorsa alla finale di Champions League degli uomini del tecnico Simone Inzaghi. Arrivato in Premier League con le premesse più buone, quindi,ha dato subito un “brutto segnale” con il grossolano errore commesso alla prima amichevole. La squadra di casa dell’allenatore Erik ten Hag in quell’occasione ha sfidato e battuto il ...