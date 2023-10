Onana | altra notte da incubo in Champions | errori assurdi contro il Galatasaray

L'ex portiere dell'Inter è finito ancora nel mirino della critica per un errore clamoroso, commesso durante la sfida di Champions tra Bayern Monaco ...

Male male anche in campionato André Onana : a pochi minuti dal via, permette il vantaggio agli avversari con una "papera"

Continua il momento no di André Onana. L'ex portiere dell' Inter, acquistato in estate dal Manchester United per 52,5 milioni di euro più 5 milioni ...