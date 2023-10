È stato trovato morto in una zona isolata di San Casciano, Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la 35enne albanese uccisa in strada a ...

Castelfiorentino, il Comune si attiva per i due ragazzi rimasti orfani. Intanto ci sarà l'ultimo saluto alla trentacinquenneLa 35enne non ha denunciato per i figli: 'Potrebbe fare del male a loro per colpire me', avrebbe confessato ...

Omicidio di Klodiana, sabato i funerali. Sottoscrizione per aiutare i figli LA NAZIONE

Omicidio Klodiana Vefa, lo strazio dell'amica: "Non ha denunciato per i figli, dovevo farlo io" Today.it

Per l'omicidio di Klodiana Vefa, sono emersi ulteriori dettagli: c'è il giallo del telefono mai ritrovato e dell'arma rubata poco prima ...