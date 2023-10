“Oltre c’è solo l’endoscopia” | Paolo Crepet choc su Elodie e le donne che ‘si spogliano’

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), psichiatra e opinionista che si è esposto spesso sui media riguardo ad argomenti di attualità, ha parlato a MowMagazine degli effetti dei canoni di bellezza sulla nostra percezione del corpo, focalizzandosi in particolare sugli standard veicolati dai social network. “Se continuiamo ad utilizzare tutti questi filtri ed effetti, finiremo per diventare ‘uguali uno ad uno’. Neutralizzeremo qualsiasi diversità”, ha esordito. “La libertà di mercato coincide con una precisa identità femminile e maschile secondo cui, appunto, la ragazza deve essere in un certo modo e il ragazzo pure. Non c’è altra possibilità. La sola idea che la perfezione debba diventare un mito è del tutto moderna”, ha spiegato. “È sostanzialmente un grande mercato in cui tutti devono comprare quella cosa lì e in base a questo si costruisce una identità. Tutti uguali. ...