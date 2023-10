Olimpiadi | in Russia si teme una “Diaspora” di atleti Qualche stella cambierà bandiera pur di tornare sul palcoscenico internazionale?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nelle ultime settimane, in, si è verificata una vicenda apparennte marginale che, tuttavia, ha generato inquietanti spettri relativi al futuro dello sport nazionale. Vale la pena di esporre l’accaduto e le elucubrazioni dei dirigenti più lungimiranti in merito, perché lo scenario potrebbe avere pesanti ripercussioni anche sugli equilibri dello sport globale. Due tuffatori, Igor Myalin e Vyacheslav Kachanov, hanno cambiato nazionalità allo scopo di partecipare ai recenti Giochi asiatici. L’uno e l’altro si sono accasati in Uzbekistan. Si tratta di perdite marginali per il movimento russo. Stanislav Druzhinin, presidente della federazione nazionale, ha spiegato che l’emigrazione è stata approvata dalle istituzioni federali. Myalin non si è nascosto dietro un dito, dichiarando che ha deciso per questa mossa allo scopo di continuare a gareggiare ...