NXT 03 10 2023 Good job Dirty Dom!

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT. Siamo reduci da No Mercy dove abbiamo assistito a delle conferme e soprattutto a nuove incoronazioni che potrebbero far partire un nuovo corso qui ad NXT. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso NXT Women’s Champion Becky Lynch e ci ricorda della sua vittoria No Mercy. Becky dice inoltre che non vede l’ora di affrontare Tegan Nox a Raw ma è già pronto a mettere in palio il titolo anche ad Halloween Havoc. Arrivano nell’ordine Lyra Valkyria, Indi Hartwell e Roxanne Perez tutte intenzionate a sfidare la campionessa. The Man ha la soluzione e propone alle tre di affrontarsi per decretare la sua prossima sfidante. British Strong Style vs Gallus(w/Joe Coffey) (3 / 5) L’inedito team formato da Butch e Tyler Bate se la vede con i Gallus. Un match equilibrato forse ...