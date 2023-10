Nuovo sciopero nazionale dei mezzi lunedì 9 ottobre | treni | metro | bus a rischio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)di 24 ore il prossimo 9. Lodei lavoratori del trasporto pubblico, andrà in scenaprossimo. inizialmente previsto per il 29 settembre. L’agitazione, proclamata dal sindacato Usb lavoro privato, era stata ridimensionata dopo l’intervento del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva deciso di ridurla da 24 a sole ...

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 29 settembre 2023, con possibili disagi per gli utenti a Roma , Milano , Torino e in diverse ...

BAGNATICA. Martedì mattina i lavoratori sono tornati a scioperare per 4 ore e si sono riuniti in presidio, dalle 7.30-9.30, contro la decisione ...

... introdotto con Spider - Man: UnUniverso e proseguito con Across The Spider - Verse . Il ... Beyond The Spider - Verse , rimandato a causa del doppiodi attori e sceneggiatori. Nel ...Il 4 ottobre, intanto, si è scritto uncapitolo dellodegli attori . C'è infatti stato un ulteriore incontro tra il sindacato degli attori Sag - Aftra e l'Alliance of Motion Picture ...

Il nuovo sciopero dei mezzi (dopo l'intervento di Salvini): metro, bus e tram Atm a rischio per 24 ore MilanoToday.it

Treni, nuovo sciopero in arrivo a ottobre: viaggi a rischio per 24 ore NovaraToday

E dall’Azienda non arriva nessuna risposta concreta e convincente per i lavoratori. E allora ecco un nuovo sciopero all’orizzonte. Filt-Cgil, Ugl Fna e Uil Trasporti – praticamente l’80 per cento ...Primo sciopero degli studenti in Sardegna. È successo questa mattina al liceo Eleonora D'Arborea a Cagliari, in via Carboni Boi. Pomo della discordia - spiegano i ragazzi - le nuove (ma per la scuola ...