Nuoto | Sincro | la Nazionale pronta ad un lungo raduno collegiale a Savona

...All - around individuale (2 carte olimpiche) All - around a squadre (5 carte olimpiche)- 4 ...carte olimpiche Trampolino 3 metri femminile (2 carte olimpiche) Trampolino 3 metri femminile(...Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali didi Fukuoka con il bronzo conquistato da Matteo Santoro e Chiara Pellacani nella prova dimixed dai 3 metri nel programma di tuffi. Italia di bronzo: Pellacani e Santoro si confermano dopo ...

Federazione Italiana Nuoto - La Nazionale a Savona dall'11 ottobre FIN - Federazione Italiana Nuoto

Trofeo Città di Firenze, Nazionale di nuoto a Bellariva Corriere Toscano

La Nazionale di nuoto artistico è attesa dal primo lungo raduno collegiale della nuova stagione. Allenamenti nella piscina olimpica dall'11 ottobre al 4 novembre. Sedici atleti convocati: Beatrice ...Da giovedì 5 a sabato 7 ottobre al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia è previsto il raduno di monitoraggio della velocità femminile, il primo della nuova stagione. Sono convocate C ...