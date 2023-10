Nucleare | il pericoloso dietrofront sul disarmo

È definita di secondo attacco perché dovrebbe intervenire solo dopo un primo attaccosfruttando il fatto di avere un'autonomia illimitata. Perché fa paura Ciò che rendee diverso ..."Sono convinto che viviamo in un mondo molto, probabilmente il piùdalla Seconda guerra mondiale". Lo ha detto Leon Panetta, ex ministro della difesa Usa e ...combustibile...

Mosca smentisce l'imminente test di un missile a propulsione nucleare AGI - Agenzia Italia

Arma nucleare russa nuova minaccia «Avrà gittata illimitata» La Voce di Venezia

La Russia sarebbe pronta a testare un missile a propulsione nucleare. Lo afferma il New York Times, analizzando le immagini satellitari di una base militare in una remota regione artica del ...Secondo il New York Times, la Russia si starebbe preparando a collaudare il nuovo Burevestnik intercontinentale. Per il portavoce del Cremlino, Peskov, la testata Usa ha frainteso le immagini satellit ...