Norma Cossetto | Sangiuliano | Simbolo del martirio delle Foibe

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Oggi rendiamo omaggio alla memoria di, giovane seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 a Villa Surani in Istria. La sua colpa? Essere italiana e non aver voluto rinnegare l'amore per la nostra Nazione. Per il suo '...luminoso esempio di coraggio e di amor patrio' fu insignita dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d'oro al Merito Civile e, nonostante alcune residuali sacche di giustificazionisti ideologizzati, proprio per questo continuiamo a ricordarla. E sempre più città e istituzioni lo fanno". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro, che aggiunge: "è una martire e ildella tragediae ...