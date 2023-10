Nordio “Non è in atto uno scontro istituzionale con la magistratura”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non mi pare che ci sia inunoo che le espressioni della presidente del Consiglio abbiano come oggetto uno. Lacostituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, durante il question time in Aula alla Camera. “Nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio irrinunciabile della sua autonomia e della sua indipendenza e mai nessuno ha pensato di poter sottomettere il pubblico ministero a qualsiasi forma di controllo dell'Esecutivo”, ha chiarito.(ITALPRESS).– Foto: Agenzia Fotogramma –