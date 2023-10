Nona giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Caravaggio (BG), 21 settembre 2023 – Quasi cento fra sacerdoti e diaconi avanti con l’età o in fragili condizioni di salute. Non pochi, quelli in ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Un arbitro esperto per Modena - Palermo, il match delladi Serie B in programma sabato 7 ottobre alle ore 14: ci sarà Gianluca Aureliano. Il direttore di gara di Bologna è fra i più esperti della Serie B: vanta più di 140 presenze nel ...Il 28 settembre si è celebrata in tutto il mondo la 'Internazionale per l'Aborto Sicuro': ... con la possibilità di somministrazione fino allasettimana di gravidanza e in regime di day ...

Vladi e Marques nei Top Team di giornata FC Lugano

Ascoli Sampdoria: le decisioni del Giudice Sportivo per la nona giornata di Serie B Samp News 24

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B. Queste, nello specifico: BRESCIA – FERALPISALO’ Venerdì 6/10 h. 20.30 ...Per la sfida di Serie B tra Ascoli e Sampdoria, valevole per la nona giornata di campionato, è stato designato l'arbitro Giuseppe Collu... La prossima tappa ...