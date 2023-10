Non solo Paul Heyman | John Cena e Cody Rhodes | anche Asuka a NXT settimana prossima!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La WWE, per fronteggiare molto probabilmente l’episodio speciale di Dynamite in programma martedì prossimo con il primo match di Adam Copeland in AEW, ha deciso di calare tutti gli assi dalla propria mano, annunciando ieri notte una line-up per il prossimo episodio di NXT decisamente “sopra le righe”. Come se non bastassero le presenze diagli angoli di Carmelo Hayes e Bron Breakker o l’annuncio di, la WWE ha deciso di proporre un first time ever attingendo questa volta dal main roster femminile.tornerà a NXT, sfidando Roxanne Perez in un incontro che si annuncia decisamente interessante. Questo è dunque il secondo match annunciato per lo show ma, probabilmente, altri ulteriori incontri verranno confermati nei ...