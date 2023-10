Non solo Osimhen | in estate va via “il migliore”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Insi prospetta una rivoluzione in casa Napoli epotrebbe non essere l’unico big a lasciare il club partenopeo, come di consueto, è al centro delle voci di mercato. Ad alimentarle l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista. La vicenda legata al TikTok pubblicato dal Napoli ha sicuramente rotto alcuni equilibri interni. A questo punto, non è certo, ma è molto più probabile che a fine stagione venga ceduto, per finanziare, con l’ingente somma che il Napoli incasserebbe, il prossimo mercato. Tuttavia, il presidente De Laurentiis è apparso piuttosto fiducioso riguardo il rinnovo di contratto. “Se rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti”, queste le parole del patron De Laurentiis, al termine di Napoli-Real Madrid, in risposta ad alcune domande di El Chiringuito ...

La WWE, per fronteggiare molto probabilmente l’episodio speciale di Dynamite in programma martedì prossimo con il primo match di Adam Copeland ...

Egli,ha creduto in Dio, ma è stato capace di vedere il prossimo e di mettersi al suo servizio, rimanendo sganciato da qualsiasi forma di collusione con il potere, ed agendo sempre con ......e altre tecnologie di sicurezza intrinseche per fare in modo che le lame entrino in azione...lavorato in passato per Apple (hanno fatto parte del team che ha creato il primo Apple Watch e...

Non solo Esselunga: virale lo spot di Ikea, ma finalmente si ride TGLA7

Ecco dove nascerà la nuova ammiraglia Lancia (e non solo) Motor1 Italia

Se lo stanno chiedendo un po’ tutti, non solo negli Stati Uniti, visto la situazione surreale che si è venuto a creare. Nel giro di poche ore si è passati dal caos del voto alla paralisi decisionale ...ROMA (ITALPRESS) – Tempi d’attesa sempre più lunghi, pagamenti spesso solo in contanti, tariffe poco trasparenti, corse non effettuate perchè considerate troppo brevi, centralini che non rispondono.