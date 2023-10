“Non ero io | ma il mio gemello” | la scusa non regge | condannato a 8 mesi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dalmine. Quando il giudice gli ha chiesto cosa ci facesse all’interno della facoltà di ingegneria di Dalmine, lui ha risposto che doveva sostituire un ingegnere informatico. E quando gli ha chiesto perché avesse colpito uno studente con un monopattino elettrico, ha risposto che quella persona non era lui, ma il suo. È stata molto confusionaria la deposizione in aula di un senegalese di 20 anni, arrestato martedì per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane intorno alle 15 si è introdotto all’interno della sede dalminese dell’università: è entrato nelle aule disturbando e interrompendo le lezioni, ha infastidito docenti e studenti fino a colpirne uno con lo skateboard elettrico che aveva con sé. A quel punto è stato chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Dalmine: il ragazzo si è scagliato anche contro di ...

... accoglie positivamente l'aumento delle quote di lavoratori e lavoratrici previsto dal decreto sulla programmazione dei flussi pubblicato ieri in ...

"Io - ha spiegato -così ottimista prima esono così pessimista adesso. Io credo che c'è un rallentamento che è dovuto principalmente a fattori esterni, al rallentamento del commercio ......stato arrestato per evasione fiscale il buon Matteo Salvini rilasciò numerose interviste sostenendo falsamente chemi aveva candidato al Parlamento Siciliano nella lista della Lega perché...

Visite saltate e liste d’attesa, così Aldo ha perso la gamba. “E non ero neanche grave” la Repubblica

Pensionato perde una gamba per colpa delle visite saltate e delle liste d'attesa. Aldo: «Non ero grave. Ora no leggo.it

Talvolta, i leader IT hanno bisogno di un po’ di magia per portare avanti le iniziative digitali. Ecco cinque modi per far scomparire gli ostacoli alla trasformazione.La compositrice italiana residente a Vienna è stata grande protagonista di Piano City Lecce. In arrivo un nuovo singolo e l'album. L'INTERVISTA ...