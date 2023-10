Non è ancora il Napoli di Garcia ma potrebbe diventarlo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il calcio (non) è un gioco semplice In questo spazio, rassegnatevi, non potrete mai leggere che il calcio è un gioco semplice. Forse lo è stato, di certo non lo è più: le partite dell’era contemporanea hanno una trama complessa, hanno più livelli di comprensione, cambiano in pochi istanti. E allora bisogna avere conoscenze, bisogna agire e reagire continuamente dal punto di vista tattico, fisico, emotivo. Ecco, se proprio volete possiamo dire che fare gol può essere semplice: basta un giocatore di talento che si inventa un colpo imprevedibile, una percussione, un tiro da fuori. Oppure basta un errore grossolano, e allora il risultato cambia. I giocatori e ancor di più gli allenatori hanno il compito, poveracci, di reagire anche a questo. Possono farcela, a volte ce la fanno. Non è sempre possibile, però. Ecco, questa è stata-Real Madrid 2-3. Una partita che si è ...