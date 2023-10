Noemi noleggia un mega yacht per Totti | le foto del super regalo di compleanno

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una cena organizzata nell'attico di Vigna Clara, a Roma nord, insieme alla famiglia e gli amici più cari, non bastava: per i 47 anni di FrancescoBocchi ha pensato anche a una sorpresa che fosse indimenticabile per l'uomo che le è accanto da più di un anno, un'esperienza da vivere...