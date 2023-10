Nobel per la Chimica a Bawendi | Brus ed Ekimov

Il Nobel per la chimica 2023 è andato a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov “per la scoperta e la sintesi dei punti quantici”

Va a Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov il premio Nobel per la chimica 2023 . L’Accademia reale svedese ha conferito loro il prestigioso ...

Anne L’Huillier era in aula quando ha saputo di aver vinto il Premio Nobel per la fisica 2023. Si è presa una pausa, piccola, per sorridere e ...