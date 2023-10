Nobel per i Quantum Dots | i cristalli che hanno illuminato scienza e tecnologia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Discutiamo oggi il terzo premiodel 2023, quello per la Chimica. Un secondo duro colpo per i cospirazionisti: dopo il premio in Medicina, andato agli scopritori del modo di rendere utilizzabile gli Rna a scopo profilattico e terapeutico nell’uomo, quello per la chimica è stato conferito a un trio di scienziati – Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov – per aver descritto per primi i, ovvero nanoparticellene di cui parleremo tra un momento, averne compreso il comportamento non classico, ovvero quantistico (da cui il nome), e aver inventato i primi processi di produzione controllata e su scala sufficiente degli stessi. Per capire quale sia il valore della loro scoperta, conviene risalire agli anni ’80 del secolo scorso, quando, indipendentemente fra loro, Ekimov in Urss e Brus negli Usa ...