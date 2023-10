Nobel letteratura | Fosse favorito | prende quota irachena Kachachi

(Adnkronos) – Nella settimana dei Premi Nobel , il vincitore per la Letteratura 2023 sarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle 13 in punto, a ...

(Adnkronos) – Nella settimana dei Premi Nobel , il vincitore per la Letteratura 2023 sarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle 13 in punto, a ...

Buone possibili tà per la cinese Xue e per il norvegese Fosse. Ma ci sono anche Murakami, King e De Lillo

Il norvegese Jon Fosse è il favorito per le agenzie di scommesse, seguito dalla cinese Can Xue e dall'australiano Gerald Murnane

Domani sarà il turno del riconoscimento per la letteratura e venerdì di quello per la pace. La consegna dei premi si chiuderà con il premio per l'economia, che verrà assegnato lunedì 9 ottobre.

Il Nobel per la chimica 2023 è andato a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov "per la scoperta e la sintesi dei punti quantici"