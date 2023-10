Netflix intende aumentare ancora i prezzi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) E vuole farlo dopo la fine dello sciopero degli attori. Si partirà, come al solito, da Stati Uniti e Canada

Maxandraaffidare al ragazzone la regia e le coreografie di una pièce teatrale dedicata ... Dal 27 ottobre Su: 'Pain Hustlers - Il business del dolore' di David Yates (2023) Liberamente ...... come è possibile fare su. Nello specifico, i nuovi termini di servizio di Disney+ in ... Per "nucleo domestico" sil'insieme dei dispositivi associati alla residenza personale principale ...

Netflix alzerà ancora i prezzi dei suoi abbonamenti Ticinonline

Disney+ come Netflix: stop condivisione dell'account. Si parte dal ... HDblog

Le voci sono insistenti: a partire dagli USA e dal Canada, Netflix aumenterà il costo degli abbonamenti dopo lo sciopero degli attori.Di tutti gli analisti che coprono Netflix, 21 hanno valutazioni positive, nove hanno valutazioni neutre e due hanno valutazioni negative. Il target price più basso è di 215 dollari e quello più alto ...