Netflix aumenterà ancora i prezzi negli Stati Uniti e Canada In Italia un doppio aumento ?

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’attenderebbe la fine dello sciopero degli attori statunitensi. Si inizierebbe da USA e, come al solito, per poi toccare anche altri mercati....

Un nuovo aumento in arrivo Attualmentenon ha commentato l'indiscrezione e non è stato svelato a quanto ammonterà l'aumento. Solo un anno fa la piattaforma di streaming aveva portato negli ...Le regole di condivisione dell'account diconsentono agli abbonati premium di avere due ... Disney+i suoi prezzi il 12 ottobre, anche per i suoi servizi in bundle con Hulu.

Netflix aumenterà nuovamente il costo dei piani mensili Movieplayer