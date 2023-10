Nessuno scontro con i giudici Giustizia | Meloni spegne le polemiche

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Quella delle migrazioni è «una situazione esplosiva» e «il governo dei flussi migratori diventa molto difficile». Le parole del presidente del Consiglio Giorgia, intervenuta alla seconda edizione del Festival delle Regioni di Torino, ribadiscono la preoccupazione dell'esecutivo nel giorno della commemorazione della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, costata la vita a 368 immigrati. «Per evitare i morti in mare dobbiamo fermare le partenze agendo sulle cause che alimentano i flussi, innanzitutto sostenendo la crescita economica e sociale dei Paesi di partenza», dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, tornando a evocare il piano Mattei. In vista del Consiglio europeo a Granada il premier ha detto di aspettarsi «dei passi avanti. Ci stiamo lavorando, ci lavoriamo ogni giorno». Anche perché c'è stato «un ottimo clima durante l'incontro dei Med9 a ...