Negozi cinesi usati per il riciclaggio di 50 milioni del narcotraffico | 33 arresti in tutta Italia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La Guardia di Finanza ha scoperto un complicato sistema didi denaro frutto del traffico di droga, che avveniva all’interno didi vestiti e di moda nel quartiere Esquilino di Roma, per poi essere trasferito in Cina. Le Fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 33nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso. Al vertie dell’organizzazione un 55enne cinese Le indagini hanno consentito di individuare Z. W. K., di 55 anni, come il capo dell’organizzazione dedita alnonché di essere il promotore del sodalizio: composto da numerosi individui, legati tra loro anche da vincoli di parentela, tutti incaricati di curare le varie fasi di raccolta e trasferimento illegale di valuta verso l’estero. Nel ...