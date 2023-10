(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Èal porto di Marina di(Massa) laongcon 176fra cui oltre 90 minorenni. Ad attendere in banchina laci sono le forze dell'ordine, la Croce ...

Le Ong stanno andando in tilt a seguito della linea dura congiunta Meloni - von der Leyen . Ultima sceneggiata è quella inscenata dalla nave Louise ...

La premier Meloni a Malta ha sottolineato come il problema di chi cerca di raggiungere il continente europeo non possa essere limitato a un solo ...

È arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) laOpen Arms con 176 migranti fra cui oltre 90 minorenni. Ad attendere in banchina laci sono le forze dell'ordine, la Croce Rossa, autorità portuale, Capitaneria di Porto, protezione ...... è stato il grave disastro ambientale verificatosi nel febbraio scorso, quando lacisterna MT ... nel maggio scorso, è giunto in Europa visitando, in collaborazione con alcune, gli istituti ...

Nave ong Open Arms arrivata a Carrara con 176 migranti Tiscali Notizie

Non arriva più a Genova la nave Open Arms. I migranti verranno accolti in Toscana RaiNews

È arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave ong Open Arms con 176 migranti fra cui oltre 90 minorenni. Ad attendere in banchina la nave ci sono le forze dell'ordine, la Croce ...È arrivata alle 15 di oggi al porto di Marina di Carrara la nave ong Open Arms con 176 migranti fra cui oltre 90 minorenni. Ad attendere in banchina la nave ci sono le forze dell'ordine, la Croce ...