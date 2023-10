Nati stanchi | come finisce il film?

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilcon Ficarra e Picone che riescono ad annullare il concorso che avevano vinto, evitando di sposarsi con le loro fidanzate e di iniziare a lavorare. Convolano a nozze, invece, i loro due amici Tony e Tania, anche se lei lo lascia per l’ennesima volta nel bel mezzo della cerimonia, poco dopo aver detto “Lo voglio“. La trama vede protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone, due ragazzi scapestrati e disoccupati di un piccolo paesino siciliano. Sono fidanzati con Sandra (Marica Coco) e Loredana (Stefania Bonafede) e anche se la famiglia e gli amici fanno loro pressioni, i due ragazzi non vogliono sposarsi o trovarsi un lavoro. Dopo aver partecipato a un concorso a Milano e aver sbagliato di proposito tutte le risposte, pensano di averla scampata ancora una volta. Tuttavia, miracolosamente, ...

Su Nove alle 21.25 c'è il debutto cinematografico da protagonisti di Ficarra e Picone . Ini due comici siciliani sono i disoccupati Salvo e Valentino, che cercano di ..., commedia diretta da Dominick Tambasco nel 2002, segna il positivo esordio sul grande schermo della coppia comica Ficarra & Picone , fino ad allora conosciuta per aver partecipato a ...

Film di Ficarra e Picone nei panni di due disoccupati, Salvo e Valentino, che cercano di sfuggire alle proprie famiglie partecipando a concorsi pubblici, che, in fondo, sperano di non vincere per ...