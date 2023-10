Nasce l’Ict Campus | il nuovo polo di unione tra per saldare sapere scientifico e mondo del lavoro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Avvicinaredella scuola edel. Con questo ambizioso obiettivo, formulato dal Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora è nato ufficialmente stamani, dopo un lungo percorso che ha coinvolto anche le Aule parlamentari e il Ministero dell’istruzione e del merito, ilIstituto Tecnico Superiore “ICT”. L’evento è stato celebrato a Palazzo Paolo V, storica sede del Comune di Benevento: l’iniziativa ha consentito di illustrare pubblicamente le coordinate delche sono quelle della formazione e specializzazione dei giovani mettendo in sinergia imprese, associazioni, sindacati,del, Istituzioni pubbliche, Università per dare ai ragazzi nuove competenze, ...

...che operano in settori diversi e trasversali (dal retail all', ...'agenziainfatti all'interno di Gruppo Editoriale Athesis,......analisi delle necessità delle aziende del territorio chela ...'ITS Academy che in Emilia - Romagna si occupa della ...migliorare i propri processi interni attraverso lo sviluppo di sistemi. ...

Nasce l'Ict Campus, il nuovo polo di unione tra per saldare sapere ... anteprima24.it