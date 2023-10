NASCAR | Calendario 2024 | Iowa presente per la prima volta | Atlanta e Glen ai Playoffs Torna la Brickyard 400

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Trentasei gare da febbraio a novembre comporranno ildellaCup Series. Daytona aprirà come sempre le danze della regular season che terminerà a settembre a Darlington, mentreinaugurerà iche si concluderanno a Phoenix in Arizona nel primo week-end di novembre. Nel mezzo sono tanti i cambiamenti a partire dal debutto nella Cup Series dell’Speedway. Il catino americano, short-track che ha molti dettagli in comune con Richmond, ospiterà una tappa ad giugno dopo la sfida su road course a Sonoma in California. L’estate prevede il ritorno tra i muretti di Chicago (Illinois) e soprattutto la disputa della400, competizione all’interno dell’Indianapolis Motor Speedway (Indiana). La prova in questione ...