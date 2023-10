Napolitano-Zhukayev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

, invece, inserito nella parte alta, nell'ottavo di Carlos Alcaraz, debutta invece contro il qualificato kazako Beibit, 22enne numero 302 del mondo, che non ha mai affrontato in ..., invece, inserito nella parte alta, nell'ottavo di Carlos Alcaraz, debutta invece contro il qualificato kazako Beibit, 22enne numero 302 del mondo, che non ha mai affrontato in ...

Live Beibit Zhukayev - Stefano Napolitano - ATP, Shanghai ... Eurosport IT

ATP Shanghai 2023: Stefano Napolitano, in tabellone principale un'occasione unica. Sonego pesca Sekulic OA Sport

Stefano Napolitano (No. 253) will face Beibit Zhukayev (No. 302) in the Round of 128 of the Rolex Shanghai Masters on Thursday, October 5.Napolitano is the favorite (-150) to get to the Round of ...Presentazione, precedenti e tutte le informazioni per seguire il match tra Stefano Napolitano e Beibit Zhukayev, match valido per il primo turno del Master 1000 di Shanghai. Napolitano ha ottenuto la ...