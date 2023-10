Napolitano | Orlando | ' politica sappia raccogliere suo lascito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il Paese perde una personalitàdi prima grandezza. Il gruppo del Pd saluta un leader e qui oggi rinnova il proprio cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia. Io, se non apparisse segno di presunzione, vorrei dire 'saluto un maestro', dirò più sobriamente 'un riferimento essenziale che mi ha fatto l'onore della sua considerazione'". Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, nel suo intervento in Aula alla Camera dei Deputati per la commemorazione del Presidente emerito della Repubblica Giorgioricorda come "la lotta contro il settarismo, contro tutte le chiusure ideologiche e dogmatiche, il fastidio per ogni vuota demagogia. Sono declinazioni di questa lotta che approda ad un convincimento che lo guida nelle istituzioni. Quando si ...