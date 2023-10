Napoli | scoppia un altro caso nello spogliatoio | l’attacco a Rudi Garcia

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non c’è pace in casae a tenere banco sono ancora una volta le vicende dello. Dopo i casi Kvara e Osimhen, èto anche ilMario Rui. Il calciatore portoghese non è contento dello spazio concesso dall’allenatoredell’agente rischia di portare alla definitiva rottura. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi: “Mario Rui in campo per due minuti ieri sera? La gestione di Mario Rui da parte dila definisco irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia ...