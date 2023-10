Napoli-Real Madrid | un solo bocciato | l’errore costa caro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mattinata di giudizi all’indomani di. In particolare, i quotidiani non hanno avuto pietà. Il giorno dopo una sconfitta è sempre quello più brutto per un tifoso, ma stamanesi sveglia orgogliosa. Gli azzurri sono infatti reduci da una super prestazione contro un altrettanto super, in un match ricco di emozioni e valso ai partenopei l’applauso dei 55 mila del Maradona dopo il triplice fischio. Il tutto, nonostante l’amara sconfitta, a dimostrazione di quanto l’ambiente sia sempre più convinto deldelle ultime due settimane. Ottime infatti le prestazioni degli azzurri, così come quelle dei blancos, con il match che ha avuto unprotagonista in negativo. I quotidiani, infatti, non hanno avuto ...