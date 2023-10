Napoli-Real Madrid | Chiellini non ci sta | “Rigore assurdo”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)non smette di far parlare di se. Arriva addirittura il commento da parte dell’ex bandiera della nostra Serie A. Uno degli sliding doors diè stato senz’altro ilconcesso nel secondo tempo agli azzurri. Il fallo di mano di Rudiger, andato a contrasto con Osimhen, è stato infatti convertito in calcio didopo un lungo check al VAR, con Zielinski in grado di portare momentaneamente il match sul 2-2. Tale penalty ha però riscosso tanti dubbi e tante perplessità, tando da essere definito “” nel post-partita da Carlo Ancelotti. A dar manforte alle parole del mister, dunque, Giorgio, intervenuto a sorpresa sul caso a SkySport. “...

E poi segnare in Champions e segnare contro ilMadrid è una delle cose più belle per un ... Appena è arrivato a, ha inserito Leo tra i calciatori incedibili. Noi eravamo stati approcciati da ...Non sono così ottimista. Ilha accelerato e rallentato a piacimento. Natan e Politano le note positive Ci03/10/2023 - Champions League /Madrid / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: esultanza gol Piotr Sebastian Zielinski Io non sono così ottimista. I tempi della partita li ha decisi il. Hanno accelerato e ...

Real Madrid, Nacho: "Rigore Non ho visto il replay, mi hanno detto che è dubbio! Da Napoli porto via una cosa ... CalcioNapoli24

'Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli', il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Felici per ...Jude Bellingham non sta di certo facendo rimpiangere l'addio di Karim Benzema al Real Madrid. Il 20enne britannico si è ... realizzato contro una grande squadra e in un grande stadio" nel match con il ...