Napoli | Ostigard | «Troppa fretta nel cercare il secondo gol Ora le vinceremo tutte»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Leo, difensore del, è tornato a parlare della sconfitta subita dagli azzurri contro il Real Madrid Il difensore delLeoha così analizzato ai canali dell’UEFA la sconfitta con il Real Madrid. LE PAROLE – «Non avremmo dovuto afrci a segnare ungol, sono sicuro che da ora in poile partite. Segnare in casa in Champions League contro il Real Madrid e festeggiare con i nostri fantastici tifosi è semplicemente la sensazione più bella. Ma ovviamente volevo vincere».

Nel match di Champions League il Napoli è passato in vantaggio sul Real Madrid grazie al gol di Ostigard , bravo a ribadire in rete dopo la ...

Leo, difensore del, è tornato a parlare della sconfitta subita dagli azzurri contro il Real Madrid Il difensore delLeoha così analizzato ai canali dell'UEFA la sconfitta con il Real Madrid. LE PAROLE - "Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol, sono sicuro che da ora in poi ...Notiziecalcio . Luca Ariatti , intermediario dell'operazione, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di Calcio24 Live :intervista intermediario CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...

Ostigard, la frase dell'agente fa capire cosa è successo in estate Corriere dello Sport

Gazzetta - Il Napoli di Spalletti dopo il gol di Ostigard non si sarebbe mai difeso Tutto Napoli

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare di alcuni argomenti che riguardano il Napoli.Due gol in fila: prima a Lecce e poi contro il Real Madrid in Champions League, facendo saltare in aria l'intero Maradona. Leo Ostigard si gode il momento ma non basta: «Oggi meritavamo ...