Napoli | in centinaia sotto casa del tiktoker Mister Pella Pazzo per l’ultimo saluto | il video del commovente addio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo essere stato ricoverato per una labirintite, un malore ha portato via ilnapoletano, all’età di 40 anni. Grazie al suo intrattenimento contava 2 milioni di followers sulla piattaforma. Non semplici seguaci però. Amici che si sono presentati in massal’abitazione dell’uomo, rendendogli omaggio con un ultimo caloroso, cercando di infondere coraggio alla moglie e ai due figli piccoli. @elly..fan #family #? suono originale – elly2? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.