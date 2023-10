MTV EMA 2023 | Taylor Swift guida le nomination | record assoluto per i Måneskin

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) MTV ha rivelato le candidature per gli MTV EMA, conin testa alla lista a quota sette, tra cui Best Artist, Best Song e Best Video. Olivia Rodrigo e SZA seguono da vicino con seiciascuna, anch’esse nelle tre categorie chiave mentre Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj portano a casa quattrociascuna. La lista di candidatecomprende ben ventisei artisti che ricevono per la prima volta unaagli MTV EMA. Tra loro, spicca Jung Kook dei BTS, a quota trecon il suo debutto come artista solista nella prestigiosa competizione. Altri artisti emergenti come Central Cee, FLO, Ice Spice e PinkPantheress hanno ottenuto treciascuno, mentre ...

Maneskin (Us MTV) MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV EMA 2023 . Taylor Swift è in testa con sette nomination, tra cui “ Best Artist”, ...

Taylor Swift da record nelle nomination ai prossimiAwards . La cantautrice americana non poteva che confermarsi regina delle classifiche raccogliendo il maggior numero delle candidature in sette categorie nei premi televisivi per l'Europa che ...Il precedente vincitore della categoria "Best Video" agli, The Weeknd, ha ottenuto due nomination quest'anno. Nella sezione riservata agli artisti italiani - denominata "Best Italian act" - a ...

Da Taylor Swift ai Måneskin, tutte le nomination degli MTV EMA 2023 Sky Tg24

Mtv Ema 2023, Taylor Swift regina delle nomination, Måneskin al top con 4 candidature la Repubblica

È stata resa nota oggi, 4 ottobre, la lista delle nomination per l'edizione 2023 degli MTV Europe Music Awards, in programma il prossimo 5 novembre alla Paris Nord Villepinte a Parigi.MTV ha annunciato le nomination per gli Mtv Ema 2023. Taylor Swift - già reginetta dello scorso anno con quattro premi conquistati - è in testa con sette nomination, tra cui Best Artist, Best Song e ...