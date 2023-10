Mtv Ema 2023 | record per Taylor Swift | 7 nomination

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ... BEST GROUP aespa FLO Jonas Brothers Måneskin NewJeans OneRepublic Seventeen Tomorrow X Together BEST ITALIAN ACT Annalisa Elodie Lazza Måneskin The Kolors su Tg. La7.

MTV ha rivelato le candidature per gli MTV EMA 2023 , con Taylor Swift in testa alla lista a quota sette nomination , tra cui Best Artist, Best Song e ...

MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV EMA 2023 ., sette per Taylor Swift , sei per Olivia Rodrigo e SZA e ben quattro per i Måneskin MTV ...

... BEST GROUP aespa FLO Jonas Brothers Måneskin NewJeans OneRepublic Seventeen Tomorrow X Together BEST ITALIAN ACT Annalisa Elodie Lazza ...

La regina è sempre e comunque lei. Con sette nomination Taylor Swift domina gli2023 , in programma il prossimo 5 novembre al Paris Nord Villepinte di Parigi . La cantautrice ha ottenuto candidature nelle più importanti categorie, tra cui " Best Artist ", " Best Song " e "...Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Perchéha svelato le nomination degli2023 , gli Europe Music Awards. E tutti i nostri occhi sono puntati sulle 4 candidature ottenute dai . Che cercheranno di riprendersi la statuetta di Miglior artista rock come nel 2021. Tutti ...

MTV EMA 2023, tutte le nomination. Maneskin da record con 4 candidature La Gazzetta dello Sport

Taylor Swift in testa alle nomination degli Mtv Ema 2023 Agenzia ANSA

Regina delle nomination è la solita Taylor Swift. In testa con sette nomination, tra cui Best Artist, Best Song e Best Video. Olivia Rodrigo e SZA la seguono a ruota con 6 candidature ciascuna. Mentre ...Sono state svelate le nomination degli Mtv Ema 2023, uno degli eventi musicali più attesi: tra gli italiani ci saranno anche Annalisa e ...