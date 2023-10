MTV EMA 2023 | nomination | dai Måneskin a Taylor Swift e SZA

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) MTV ha annunciato oggi leper gli MTV EMA., sette per, sei per Olivia Rodrigo e SZA e ben quattro per i Måneskin MTV ha annunciato oggi leper gli MTV EMAè in testa con sette, tra cui “Best Artist”, “Best Song” e “Best Video”. Olivia Rodrigo e SZA seguono a ruota con seiciascuna, sempre per “Best Artist”, “Best Song” e “Best Video”. Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj hanno ottenuto quattrociascuno, tra cui “Best Song” e “Best Artist”. Annalisa, Elodie, Lazza, Måneskin e The Kolors nominati per il “Best Italian Act”. Oltre a quest’ultima, i Måneskin si sono aggiudicati un posto anche nelle categorie “Best ...

Rodrigo and SZA follow with six nominations each, while Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus and Nicki Minaj are all up for four awards. First-time nominees include BTS member Jungkook, K-pop girl group ...Tanzanian superstar Diamond Platnumz has made a thrilling return to the MTV Europe Music Awards (MTV EMAs), securing a coveted spot on the nominations list for Best African Act 2023.