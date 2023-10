Mozione di Napoletano FdI | “Terzo Settore” in difficoltà e dimenticato dal Comune di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). “Vista la criticità dell’attuale situazione, che avrà ricadute pesanti sull’economia e che in particolare colpirà in modo prevalente le fasce più fragili della popolazione, aumentando in modo rilevante le disuguaglianze sociali; Visti i dati divulgati dalla Caritas Italiana e dalla Caritas Diocesana diche attestano come i due terzi delle persone che si sono rivolte agli sportelli sono cittadine e cittadini mai conosciuti prima d’ora dai servizi; Considerata la necessità di riorganizzare il sistema dei servizi di sostegno alla persona, affinché si possa intervenire tempestivamente sui diversi livelli di bisogno, a partire dalla soddisfazione dei bisogni materiali fondamentali; Viste le criticità evidenziate durante il periodo di lockdown e la necessità di coordinare in maniera meno frammentata e più strutturata il sistema degli aiuti e ...